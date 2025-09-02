Звезда «Полицейского с Рублевки» попал в «Миротворец» на фоне борьбы с раком

Актер Роман Попов оказался в базе скандально известного украинского сайта «Миротворец». Это выяснила «Газета.Ru».

Создатели базы назвали Попова «военным преступником и российским оккупантом». Его обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также соучастии «преступлений России против Украины и ее граждан».

По словам создателей базы, Попов утверждал, что применял свои навыки мастера спорта по стрельбе против украинцев.

27 июня Попов заявил о рецидиве рака мозга, уточнив, что болезнь вернулась «в другой форме».

Сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, ставит своей целью выявление личностей и публикацию персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в «черный список» ресурса попали журналисты, артисты и политики, посетившие Крым, Донбасс или вызвавшие негативную реакцию авторов сайта по другим причинам.

В базе «Миротворца» числятся такие артисты, как Олег Газманов, Никита Джигурда, Елена Воробей, Диана Гурцкая, Дмитрий Дюжев, Сергей Шнуров, Нюша, Ольга Кабо, Никита Михалков, Валерий Леонтьев, Дмитрий Хрусталев, Анна Asti, Анастасия Ивлеева, Сарик Андреасян и другие.

Ранее звезда «Полицейского с Рублевки» ослеп на один глаз из-за рецидива рака мозга.