Участник золотого состава «Ласкового мая» о Шатунове: «Били в потолок рукой»

Музыкант Серков рассказал, что Шатунов был его верным товарищем
Сергей Серков/YouTube

Участник «золотого состава» группы «Ласковый май» в день рождения солиста группы Юрия Шатунова поделился воспоминаниями о коллеге. Его цитирует kp.ru.

Серков признался, что в спортивном комплексе «Олимпийский» долго оставались отпечатки кулаков — его и Шатунова.

«Мы были молодыми, хулиганили, бегали, бесились, пока ждали начала концерта. Подпрыгивали и били в потолок рукой, соревнуясь, кто оставит большую вмятину», — рассказывает он.

По словам Серкова, они с Шатуновым и в детском доме, и во время музыкальной карьеры, и вне сцены сохраняли теплые отношения. Музыкант называет усопшего коллегу верным товарищем, который был «за любой кипиш».

После ухода Серкова из группы они ненадолго прекратили общение, но незадолго до кончины Шатунова контакт восстановился. Тем не менее, встретиться артистам не удалось.

Солиста группы «Ласковый май» Юры Шатунова не стало 23 июня 2022 года. Ему было 49 лет. У певца случился обширный инфаркт.

В январе 2025-го в Совфеде предложили присвоить певцу Юрию Шатунову почетное звание народного артиста России. По словам министра культуры сенатора Айрата Гибатдинова, с просьбами увековечить память музыканта к нему обращаются граждане страны.

Ранее сообщалось, что Шатунова «воскресят» с помощью искусственного интеллекта.

