На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: задержанная с наркотиками Тарасова отдыхала в Израиле со Слепаковым

POPCAKE: Аглая Тарасова отдыхала в Израиле с уехавшим из РФ Слепаковым
true
true
true
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Актриса Аглая Тарасова встречалась в Израиле с уехавшим из РФ после СВО комиком Семеном Слепаковым (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает Telegram-канал POPCAKE.

«А почему все молчат, что Аглая Тарасова перед тем, как вернуться в Россию, развлекалась в Израиле в компании иностранного агента Семена Слепакова?» — говорится в публикации.

При этом другие детали совместного отдыха знаменитостей канал не раскрывает, а также не делится фотографиями экс-коллег.

Примерно в 2021 году появились слухи о романе Слепакова и Тарасовой. Тогда знаменитости вместе появились на закрытой вечеринке в Еврейском музее и центре толерантности.

Официально эту информацию звезды не подтверждали.

28 августа Тарасову задержали в аэропорту Домодедово при попытке перевезти в Россию наркотическое средство внутри электронного устройства для курения. Она возвращалась в Москву из Израиля, а до этого была на отдыхе на Мальдивах. У знаменитости обнаружили при задержании 0,4 грамма масла каннабиса. Сама актриса признала в суде, что совершила ошибку и раскаялась.

Против артистки возбудили уголовное дело по статье 229.1 УК РФ. Ей грозит до 7 лет тюрьмы и штраф в размере 1 млн рублей. Сама актриса признала в суде, что совершила ошибку и раскаялась.

Ранее Шаляпин призвал не ломать жизнь пойманной с наркотиками Тарасовой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами