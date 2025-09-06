На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Монеточка о своих фанатах из РФ: «Переживаю за их безопасность»

Монеточка заявила, что боится за безопасность своих фанатов из России
true
true
true
close
monetochkaliska/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Монеточка (признана в РФ иностранным агентом) (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) заявила в беседе с YouTube-каналом The Breakfast Show, что не потеряла связь с поклонниками из России после эмиграции.

Гырдымова выразила мнение, что даже ее композицию «Это было в России», посвященную отъезду из РФ, оставшиеся на родине фанаты понимают по-своему. В этом, считает она, и кроется уникальность любой песни.

«Многие музыканты сейчас поют песню «Это было в России» на улицах РФ. Я стараюсь это никак не репостить, лайкать или комментировать, потому что переживаю за безопасность этих ребят. Меня восхищает их смелость. Мне кажется, что музыка нас сближает. Отклик, конечно, огромный», — отметила артистка.

В той же беседе Монеточка заявила, что не рассчитывает на свое возвращение в Россию. Она предположила, что скучает по той стране, «которой уже нет».

Певица Елизавета Гырдымова переехала вместе с мужем, продюсером Виктором Исаевым в Литву после начала российской военной операции на Украине.

В сентябре 2024 года в отношении Монеточки было возбуждено уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Певица объявлена в розыск, в России ей грозит до двух лет колонии.

Ранее телеведущая Лазарева пожаловалась на отсутствие сил из-за работы в эмиграции.

