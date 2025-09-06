«Не заслуживает уважения»: сын Децла о своем деде

Сын рэпера Децла Антоний признался, что не поддерживает общение с дедом Александром, поскольку поведение родственника его разочаровывает. Слова музыканта передает «СтарХит».

У Толмацкого-старшего, отмечает издание, были напряженные отношения еще с самим Децлом: он отказывался признавать жену сына Юлию Киселеву и настаивал на проведении ДНК-экспертизы после рождения внука. Из-за этого Децл даже не был вписан в свидетельство о рождении Антония. Юноше пришлось через суд доказывать свое родство с отцом, когда того не стало.

«Взрослые люди, окружающие меня в моей же семье, абсолютно не подарок. И в большинстве своем они не заслуживают того уважения, которое требуют по отношению к себе. <…> Думаю, этого примера [c дедом] достаточно, чтобы понять, почему я не очень уважаю взрослых людей», — сказал Толмацкий-младший.

При этом теплые отношения у Толмацкого-младшего сложились с бабушкой Ириной Анатольевной. Музыкант поддерживает с ней общение и планирует материально помочь родственнице, если победит в шоу «Наследники. Выжившие».

Певца Кирилла Толмацкого (он же — Децл) не стало 3 февраля 2019 года после концерта в Ижевске из-за сердечной недостаточности. Артисту было 35 лет.

Накануне сообщалось, что сын Децла решил пойти по стопам отца и начал музыкальную карьеру под псевдонимом Juzeppe Junior.

Ранее сообщалось, что Бузова обиделась на Киркорова из-за Чеботиной.