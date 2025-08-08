Сын Децла отказывается слушать треки отца: «Болезненны любые воспоминания»

Сын рэпера Децла (настоящее имя — Кирилл Толмацкий) Антоний решил пойти по стопам отца и начал музыкальную карьеру под псевдонимом Juzeppe Junior. Об этом сообщает Mash.

Недавно Толмацкий, отмечает Telegram-канал, появился на сцене одного из фестивалей в России. 20-летний артист параллельно получает образование в МГУ, где обучается на втором курсе по специальности «Медиакоммуникации».

По словам бабушки молодого артиста, он планирует связать свою жизнь либо с журналистикой, либо с музыкальной карьерой. Свое творческое вдохновение Антоний черпает из детских воспоминаний о поездках с отцом в студию звукозаписи.

«Но вкладываться финансово в музыку пока не готов, потому что не работает и зависит от семьи», — отмечается в посте.

Толмацкий также не готов зарабатывать на частных выступлениях, исполняя композиции знаменитого отца — несмотря на то, что интернет-пользователи называют наследника «копией» родителя. По словам сына Децла, он не слушает треки отца, поскольку до сих пор не может оправиться от его кончины. Ему до сих пор «болезненны любые воспоминания» о нем.

10 апреля сообщалось, что в России снимут художественный сериал про Децла. Подробности съемок сериала и актерского состава неизвестны.

За создание проекта взялись Алексей Киселев и Ангелина Ашман. В качестве продюсеров выступят Сергей Бондарчук, Ангелина Ашман, Александр Толмацкий и Алексей Киселев. Креативным продюсером стала Мария Серпионова.

Кирилла Толмацкого не стало 3 февраля 2019 года после концерта в Ижевске из-за сердечной недостаточности. Артисту было 35 лет.

