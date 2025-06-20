Глеб «Три дня дождя» отправил пережившую насилие фанатку в рехаб

Лидер группы «Три дня дождя» Глеб Викторов отправил пережившую физическое насилие в рехаб. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба коллектива.

Девушка написала Викторову еще в начале года, когда сам певец проходил реабилитацию, и почту разбирала его команда. Ее сообщение передали Глебу лично.

В письме 23-летняя Карина призналась, что пережила болезненные отношения и эпизоды насилия в раннем возрасте. Она писала, чтобы сказать «спасибо» за мотивацию быть сильной и бороться.

Артист встретился с фанаткой лично в Минске и пришел к выводу, что ей нужна помощь. Викторов оплатил девушке лечение в реабилитационном центре.

Сам Викторов пропал из соцсетей накануне Нового 2025 года. Вскоре артист через своих представителей объяснил, что проходит лечение в рехабе и лишен доступа к сети.

В мае «Три дня дождя» впервые вышли на сцену после рехаба солиста. Большое стадионное шоу «Алекситимия» состоялось на ЦСКА Арене в Москве, все билеты на площадку вместимостью 15 тысяч человек были распроданы.

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