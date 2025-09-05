Появилось первое видео с Аглаей Тарасовой в суде по делу о наркотиках

Актрису Аглаю Тарасову завели в зал Домодедовского городского суда, где начнется рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения для нее по делу о контрабанде наркотиков. Видео опубликовал «Осторожно, новости».

В опубликованном Telegram-каналом ролике звезда «Холопа» видно, что Тарасова пытается скрыться от камер. Она идет под конвоем в черной куртке и темных очках, а на голову натянут капюшон.

28 августа Тарасову задержали в аэропорту Домодедово при попытке перевезти в Россию наркотическое средство внутри электронного устройства для курения. Она возвращалась в Москву из Израиля, а до этого была на отдыхе на Мальдивах. У знаменитости обнаружили при задержании 0,4 грамма масла каннабиса.

Против артистки возбудили уголовное дело по статье 229.1 УК РФ. Ей грозит до 7 лет тюрьмы и штраф в размере 1 млн рублей. Ее нынешний возлюбленный, актер Антон Филиппенко признался, что узнал о задержании из СМИ.

«Я сам не в курсе деталей, только прочитал про ее задержание, извините. Я не знаю, где она путешествовала, она все время где-то путешествует», — заявил он Super.ru.

Накануне стало известно, что правоохранительные органы требуют поместить звезду «Беспринципных» Аглаю Тарасову под домашний арест по делу о наркотиках.

Ранее сообщалось, что Аглая Тарасова лишилась роли в «Холопе-3» из-за задержания с наркотиками.