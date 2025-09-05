Аглае Тарасовой грозит домашний арест после задержания со «значительной дозой» наркотиков

Актрису Аглаю Тарасову требуют поместить под домашний арест по делу о наркотиках

Правоохранительные органы требуют поместить звезду «Беспринципных» Аглаю Тарасову под домашний арест по делу о наркотиках. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Собеседник подтвердил изданию, что против артистки возбудили уголовное дело по статье 229.1 УК РФ. Ей грозит до 7 лет тюрьмы и штраф в размере 1 млн рублей.

Накануне стало известно, что Тарасову задержали 28 августа в аэропорту Домодедово при попытке перевезти в Россию наркотическое средство внутри электронного устройства для курения. Она возвращалась в Москву из Израиля, а до этого была на отдыхе на Мальдивах. У знаменитости обнаружили при задержании 0,4 грамма масла каннабиса.

Также Mash раскрывает, что возлюбленный Тарасовой, актер Антон Филипенко осведомлен о задержании артистки, однако воздерживается от комментариев относительно обвинений в употреблении ею наркотических веществ.

В последний раз, утверждает СМИ, Филипенко контактировал со звездой «Холопа» два дня назад.

Ранее стало известно, что жительница Сургута потеряла 75 тысяч рублей из-за отмены концерта певца Коржа.