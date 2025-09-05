На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Друг Ефремова оценил решение актера вернуться на сцену после тюрьмы

Актер Горевой пожелал Ефремову сил перед первым после тюрьмы выходом на сцену
Алексей Майшев/РИА Новости

Друг и коллега актера Михаила Ефремова Михаил Горевой оценил решение артиста вернуться на театральную сцену после тюрьмы. Его цитирует NEWS.ru.

Горевой назвал Ефремова большим артистом и художником и положительно отозвался о его творческих планах.

«Он художник, и он будет заниматься своим делом, выходить к зрителю под руководством большого мастера», — отметил он.

Актер обратил внимание на то, что партнершей Ефремова будет Анна Михалкова, которую Горевой назвал «большущей русской актрисой». По словам актера, он очень ждет возвращения друга к работе.

«И давайте пожелаем Михаилу Олеговичу сил, а уж таланта ему не занимать. Давно ждем его и на сцене, и в кадре», — заключил он.

Накануне стало известно, что Ефремов официально присоединился к труппе театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова». Его коллективу представили на собрании перед новым сезоном.

Ранее источник в окружении Ефремова назвал вероятную причину развода актера с женой.

