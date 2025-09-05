Друг Ефремова оценил решение актера вернуться на сцену после тюрьмы

Актер Горевой пожелал Ефремову сил перед первым после тюрьмы выходом на сцену

Друг и коллега актера Михаила Ефремова Михаил Горевой оценил решение артиста вернуться на театральную сцену после тюрьмы. Его цитирует NEWS.ru.

Горевой назвал Ефремова большим артистом и художником и положительно отозвался о его творческих планах.

«Он художник, и он будет заниматься своим делом, выходить к зрителю под руководством большого мастера», — отметил он.

Актер обратил внимание на то, что партнершей Ефремова будет Анна Михалкова, которую Горевой назвал «большущей русской актрисой». По словам актера, он очень ждет возвращения друга к работе.

«И давайте пожелаем Михаилу Олеговичу сил, а уж таланта ему не занимать. Давно ждем его и на сцене, и в кадре», — заключил он.

Накануне стало известно, что Ефремов официально присоединился к труппе театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова». Его коллективу представили на собрании перед новым сезоном.

Ранее источник в окружении Ефремова назвал вероятную причину развода актера с женой.