Источник в окружении Ефремова назвал вероятную причину его развода с женой

News.ru: еще до тюрьмы Ефремов с женой не жили вместе

Источник из близкого окружения заслуженного артиста России Михаила Ефремова назвал вероятную причину его развода с женой Софьей Кругликовой. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам инсайдера, разлад в семьей случился еще до тюрьмы — более восьми лет назад, когда артиста заподозрили в романе с актрисой театра «Современник» Дарьей Белоусовой. К моменту отъезда Ефремова в места заключения они с женой якобы уже долго не жили вместе.

«Точнее, он то возвращался, то уходил к любовнице, жена была в курсе их отношений. Но закрывала глаза на Мишины романы и пьянки», — рассказал источник.

Недавно Ефремов официально оформил развод со своей пятой супругой Софьей Кругликовой после 23 лет брака. Пока 61-летний артист официально не подтверждал сообщениий о разводе.

Юрист Александр Хаминский предположил, что Ефремов может оставить жене после развода большую часть жилья.

Ранее Дмитрий Дибров рассказал о планах жениться в пятый раз.