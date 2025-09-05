Холли Берри попросила о материальной помощи для женщин в менопаузе

Американская актриса Холли Берри попросила губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома о материальной помощи для женщин в менопаузе. Об этом сообщает TMZ.

Она поддержала соответствующий законопроект, который сейчас рассматривает губернатор. Документом предусмотрена дополнительная страховка для женщин в менопаузе — медицинские планы в случае принятия закона будут покрывать связанное с этим периодом лечение.

По словам Берри, женщины определенного возраста, проходящие биологический переходный период, заслуживают такого же ухода, как и все остальные женщины, и называет охрану здоровья в период менопаузы вопросом основных прав человека.

Кроме того, в документе предусмотрена дополнительная подготовка по вопросам менопаузы для врачей. В 2024 году Ньюсом наложил вето на аналогичную меру, однако ожидается, что обновленная версия закона будет принята, пишет издание.

В начале июне Холли Берри предложили выйти замуж в четвертый раз.

Ранее пожилую звезду мыльных опер нашли брошенной с четырьмя собаками.