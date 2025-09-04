Дмитрия Диброва засняли обнимающимся с близняшками на фоне развода из-за измены

Телеведущий Дмитрий Дибров вышел в свет в компании двух спутниц-близняшек

Телеведущий Дмитрий Дибров пришел на премьеру мюзикла «Вальс-бостон», которая состоялась 4 сентября в Театре Эстрады, в компании двух незнакомок-близняшек. Об этом сообщает Super.ru в Telegram-канале.

Как утверждает СМИ, Дибров пребывал в отличном настроении: на одном из опубликованных изданием роликов телеведущий держал девушек под руки с разных сторон, а на другом — увлеченно беседовал с ними за столом. Имена спутниц Диброва — двух блондинок в коротких облегающих платьях — неизвестны.

Накануне Дибров пошутил в рамках своего проекта «Антропология», что измена супруги породнила его с русским классиком Александром Пушкиным.

««Меня, наконец, породнило с Александром Сергеевичем: мы оба предводители Ордена рогоносцев. Кто сказал, что люди должны жить счастливо в одном-единственном браке?» — высказался он.

В июле издание kp.ru сообщило, что жена телеведущего Полина ушла от него к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Позднее Дибров не исключил, что вновь женится после неудачного брака.

Ранее в РПЦ призвали Вику Цыганову к сдержанности.