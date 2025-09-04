Чулпан Хаматова чуть не придушила Машкову под песню Noize MC

Актриса Чулпан Хаматова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролик с коллегой Марией Машковой, который знаменитость сопроводила треком Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) «На Марсе классно».

В ролике Хаматова сначала поглаживает Машкову по голове, а затем в шутливой манере имитирует попытку ее придушить. Машкова с юмором поддержала подругу, изобразив испуг на своем лице.

Недавно Машкова анонсировала в Instagram зарубежные гастроли спектакля «Записки сумасшедших» с Чулпан Хаматовой в главной роли. Она поделилась, что испытывает смешанные чувства из-за участия коллеги в других постановках, помимо их совместной работы.

«Моя новая любимая подружка — [Чулпан Хаматова] — изволит спектакли играть не только со мной. Но что поделать… Я буду обязательно ловить. Ловите и вы», — написала знаменитость в личном блоге, сопроводив публикацию злым эмодзи.

Хаматова и Машкова заняты в спектакле «Единственные самые высокие деревья на земле» по пьесе Ивана Вырыпаева (признан в РФ иностранным агентом). Мировая премьера постановки состоится 9 сентября в Варшаве. Спектакль рассказывает историю вымышленных американцев, созданных на основе персонажей из американских фильмов и литературы.

Чулпан Хаматова уехала из России после начала спецоперации на Украине. Сейчас она проживает в Латвии. Актриса Мария Машкова живет вместе с мужем в США.

