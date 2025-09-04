На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Чулпан Хаматова чуть не придушила Машкову под песню Noize MC

Актриса Хаматова сымитировала попытку придушить Машкову под песню Noize MC
true
true
true

Актриса Чулпан Хаматова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролик с коллегой Марией Машковой, который знаменитость сопроводила треком Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) «На Марсе классно».

В ролике Хаматова сначала поглаживает Машкову по голове, а затем в шутливой манере имитирует попытку ее придушить. Машкова с юмором поддержала подругу, изобразив испуг на своем лице.

Недавно Машкова анонсировала в Instagram зарубежные гастроли спектакля «Записки сумасшедших» с Чулпан Хаматовой в главной роли. Она поделилась, что испытывает смешанные чувства из-за участия коллеги в других постановках, помимо их совместной работы.

«Моя новая любимая подружка — [Чулпан Хаматова] — изволит спектакли играть не только со мной. Но что поделать… Я буду обязательно ловить. Ловите и вы», — написала знаменитость в личном блоге, сопроводив публикацию злым эмодзи.

Хаматова и Машкова заняты в спектакле «Единственные самые высокие деревья на земле» по пьесе Ивана Вырыпаева (признан в РФ иностранным агентом). Мировая премьера постановки состоится 9 сентября в Варшаве. Спектакль рассказывает историю вымышленных американцев, созданных на основе персонажей из американских фильмов и литературы.

Чулпан Хаматова уехала из России после начала спецоперации на Украине. Сейчас она проживает в Латвии. Актриса Мария Машкова живет вместе с мужем в США.

Ранее сообщалось, что завирусившегося танцора Булановой уволили.

