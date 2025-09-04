Лидер «Марселя» раскрыл отношения с бывшей женой

Фронтмен группы «Марсель» Степан Ледков (он же — Степа Марсель) рассказал в беседе с «Леди Mail», что находится в дружеских отношениях с бывшей женой Катей Кляйн.

Ледков заявил о важности сохранения уважения друг к другу «как минимум ради детей».

«И ради тех лет, которые вместе прожили. Потому что в ссорах и неуважении ничего хорошего нет. Поэтому у нас все хорошо», — поделился певец.

Марсель рассказал, что очень часто видится с детьми от первого брака – 18-летним сыном Даней и 13-летней дочерью Адрианой. Дети живут в одном доме с артистом. По словам певца, его сын занимается благотворительностью, помогает собачьему приюту и не ест мясо. Исполнитель отметил, что поддерживает и хвалит образ жизни Дани.

«Адриана ходит на концерты разных артистов, на которые и мне с ней приходится иногда ходить. У меня там уши просто заворачиваются», — рассказал артист.

Ледков уверил, что после развода жизнь продолжается. Сейчас артист находится в романтических отношениях с Ксенией Баторшиной.

