На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лидер «Марселя» раскрыл отношения с бывшей женой

Певец Степа Марсель признался, что сохранил дружбу с женой ради детей
true
true
true
close
stepamarsel/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Фронтмен группы «Марсель» Степан Ледков (он же — Степа Марсель) рассказал в беседе с «Леди Mail», что находится в дружеских отношениях с бывшей женой Катей Кляйн.

Ледков заявил о важности сохранения уважения друг к другу «как минимум ради детей».

«И ради тех лет, которые вместе прожили. Потому что в ссорах и неуважении ничего хорошего нет. Поэтому у нас все хорошо», — поделился певец.

Марсель рассказал, что очень часто видится с детьми от первого брака – 18-летним сыном Даней и 13-летней дочерью Адрианой. Дети живут в одном доме с артистом. По словам певца, его сын занимается благотворительностью, помогает собачьему приюту и не ест мясо. Исполнитель отметил, что поддерживает и хвалит образ жизни Дани.

«Адриана ходит на концерты разных артистов, на которые и мне с ней приходится иногда ходить. У меня там уши просто заворачиваются», — рассказал артист.

Ледков уверил, что после развода жизнь продолжается. Сейчас артист находится в романтических отношениях с Ксенией Баторшиной.

Ранее лидер «Марселя» раскрыл, сколько зарабатывает на поздравлениях по телефону.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами