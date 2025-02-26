«Жена офигела»: лидер «Марселя» раскрыл, сколько зарабатывает на поздравлениях по телефону

Певец Ледков вспомнил, что записывал поздравление фанату за 100 тысяч рублей

Фронтмен группы «Марсель» Степан Ледков (он же — Степа Марсель) на подкасте «Ниче святого» рассказал, что записывает поздравления поклонникам за деньги.

«В последний раз [записывал поздравление] за 100 тыc. рублей. Я просто минуту поговорил. Ребята были на Мальдивах, муж просто повернул камеру, и у него жена офигела. Я поздравил с днем рождения, просто поболтал ровно минуту», – вспомнил музыкант.

Ледков также признался, что зарабатывает на жизнь исключительно музыкой, избегая рекламу товаров за деньги.

«Я вообще никогда ничего не рекламировал. Я зарабатываю деньги музыкой, и мои социальные сети созданы для того, чтобы продвигать мою музыку. Не найдете там ни одной рекламы», — уверил артист.

По словам Марселя, у него есть богатые поклонники, среди которых музыкант выделил владельца собственной мануфактуры в Москве Алексея Маслова.

«Просто события жизни его семьи связаны с нашей группой. Они с женой были на наших концертах раз 15. У них была гендер-пати, и мы пели под Останкинской башней. И башня перекрашивалась в синий цвет. Ребенка они назвали Марсель», — рассказал артист.

Ледков также признался, что иногда совершает импульсивные покупки. Артист вспомнил, что у него дома стоят кроссовки Balenciaga за 60 тыс. рублей, которые он надевал всего лишь два раза в жизни.

Ранее сообщалось, что певица МакSим планирует снять фильм о себе.