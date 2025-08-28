Лоза призвал Макаревича устроить «прощальный тур» после провала в Грузии: «Мало поклонников»

Певец и композитор Юрий Лоза призвал фронтмена группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) устроить прощальный тур, чтобы собрать аншлаг в Грузии. Его слова передает «Абзац».

По мнению Лозы, невысокая посещаемость недавней дегустации вина, организованной Макаревичем вместе со своей супругой Эйнат Кляйн, связана с недостаточной рекламной кампанией события и особенностями местной аудитории.

«В Грузии, наверно, мало поклонников Макаревича. Кроме того, там есть люди с другой политической позицией. Иногда позиционирование артиста хромает», — заявил Лоза.

Лоза предположил, что если бы Макаревич объявил прощальный тур, то собирал бы больше людей. «Зрителя надо зазывать. Для этого делаются прощальные туры», — отметил он.

Накануне Life со ссылкой на SHOT сообщил, что Макаревич выступил на полупустой площадке в Грузии. Он исполнил три песни, а также поблагодарил зрителей за то, что они пришли к нему, «а не на концерт Земфиры» (признана в РФ иностранным агентом). На мероприятии, которое включало также дегустацию вина, певцу подарили лишь три подсолнуха.

После начала специальной военной операции на Украине весной 2022 года Андрей Макаревич покинул Россию и переехал в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил музыканта в реестр иностранных агентов.

