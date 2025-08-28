На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрий Лоза раскритиковал песни на «Новой волне»

Певец Юрий Лоза заявил, что песни на «Новой волне» похожи на творчество ИИ
Из личного архива Юрия Лозы

Певец Юрий Лоза заявил во «Вконтакте», что ни одна песня, представленная на «Новой волне», не пригодится россиянам.

Лоза раскритиковал лирику новых композиций, показанных на конкурсе молодых исполнителей «Новая волна». Он считает, что в России смысл текстов песен все еще имеют большое значение. По мнению певца, текста в треках «Новой волны» нет. Он предположил, что лирику к ним могла написать нейросеть.

«Есть плохо зарифмованный, банальный набор слов. Смысла в этих текстах тоже искать не стоит, потому что авторы даже не пытались донести до слушателя какую-то идею или рассказать историю. У меня постоянно возникало ощущение, что искусственному интеллекту ставилась задача – допустим, отталкиваясь от размера строк, накидать каких-нибудь слов на тему «несчастливая любовь», что он и делал. Ну, или что-то в этом роде», — заявил артист.

24 августа певица Вика Цыганова возмутилась организацией музыкального конкурса «Новая волна-2025». Она считает, что из конкурса молодых артистов устроили «голубой шабаш». Ее возмутило появление Филиппа Киркорова, Лолиты Милявской, Ани Лорак и Александра Реввы на мероприятии.

Ранее Филипп Киркоров выступил на сцене после падения с лестницы.

