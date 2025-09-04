Филипп Киркоров вспомнил о знакомстве с Долиной: «Приняли как сына полка»

Певец Филипп Киркоров рассказал, что познакомился с Ларисой Долиной в начале 80-х. Его слова передает NEWS.ru.

Киркоров впервые встретился с Долиной на ее гастролях в Болгарии. Тогда артисту было 15 лет.

«Я пришел за кулисы. Меня очень тепло приняли. Как сына полка. И даже до такой степени, что дальше возили с собой по Болгарии. А я показывал Болгарию своими глазами. Водил Ларису Александровну по знаковым местам, по магазинам, помогал доставать джинсы из-под полы», — вспомнил певец.

По словам Долиной, так как все продавцы знали Киркорова, они помогли им достать модные белые джинсы. Певец также нашел способ заполучить советскую литературу. В ответ он получал от артистки уроки мастерства и первые навыки на сцене.

«Я просто смотрел, наблюдал, как работает Лариса, и как это здорово. В том, что я выбрал эту профессию, во многом повлияло ее творчество», — поделился артист.

Киркоров заявил, что гордится 40-летней дружбой с Долиной.

Ранее Долина похвалила скандальный концерт Крида в «Лужниках».