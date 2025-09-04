На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Филипп Киркоров вспомнил о знакомстве с Долиной: «Приняли как сына полка»

Певец Филипп Киркоров признался, что помогал Долиной доставать джинсы в 80-х
true
true
true
close
ВГТРК

Певец Филипп Киркоров рассказал, что познакомился с Ларисой Долиной в начале 80-х. Его слова передает NEWS.ru.

Киркоров впервые встретился с Долиной на ее гастролях в Болгарии. Тогда артисту было 15 лет.

«Я пришел за кулисы. Меня очень тепло приняли. Как сына полка. И даже до такой степени, что дальше возили с собой по Болгарии. А я показывал Болгарию своими глазами. Водил Ларису Александровну по знаковым местам, по магазинам, помогал доставать джинсы из-под полы», — вспомнил певец.

По словам Долиной, так как все продавцы знали Киркорова, они помогли им достать модные белые джинсы. Певец также нашел способ заполучить советскую литературу. В ответ он получал от артистки уроки мастерства и первые навыки на сцене.

«Я просто смотрел, наблюдал, как работает Лариса, и как это здорово. В том, что я выбрал эту профессию, во многом повлияло ее творчество», — поделился артист.

Киркоров заявил, что гордится 40-летней дружбой с Долиной.

Ранее Долина похвалила скандальный концерт Крида в «Лужниках».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами