«Думаю, достаточно»: Лариса Долина ответила, хотела бы она вновь выйти замуж

Певица Долина призналась, что не хочет еще раз выходить замуж
Народная артистка России Лариса Долина призналась, что не хотела бы вновь создавать семью. Об этом она рассказала в интервью kp.ru.

«Я три раза была замужем. Думаю, достаточно. Мне не нужен партнер только для того, чтобы было кому «подставить плечо». Для этого у меня есть друзья, которые всегда придут на помощь», — поделилась она.

При этом она подчеркнула, что верит в любовь и считает необходимым полюбить себя и жизнь, чтобы было «желание что-то делать». Долина добавила, что считает самым ценным в мужчине волю, силу и целеустремленность. По ее мнению, он должен при необходимости встать на защиту, с уважением относиться к женщинам и уметь любить.

Накануне Лариса Долина похвалила скандальное выступление певца Егора Крида в «Лужниках». Она назвала номер потрясающим и фантастическим. Филипп Киркоров заявил, что они с Кридом старались над выступлением. Он напомнил, что номер не понравился главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной.

В конце августа прошел концерт Егора Крида в «Лужниках» — выступление артиста посетили 80 тысяч человек. СМИ сообщали, что танцовщица исполнила «пикантный номер», затем Крид ее поцеловал.

Ранее Лариса Долина рассказала, как отметит юбилей.

