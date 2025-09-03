«Боль втрое сильнее»: самый татуированный бразилец свел татуировки с лица

Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мужчина по имени Лиандро де Соуза, которого называют самым татуированным бразильцем, свел татуировки с лица и изменился до неузнаваемости. О своей трансформации он поговорил с O Globo.

У де Соузы было покрыто татуировками около 95% тела. Недавно он с помощью лазера удалил 170 татуировок, включая находящиеся на лице.

«Боль втрое сильнее, чем при нанесении татуировки. Даже с анестезией это мучительно», — признался он.

Де Соуза добавил, что пожалел о решении сделать татуировки. По его словам, чрезмерное увлечение рисунками на теле началось у него в 2015 году после развода с женой и сопровождалось алкогольной зависимостью. Татуировки мешали ему найти работу и привлекали нежелательное внимание.

«Я чувствовал себя плохо, будто цирковой уродец», — вспоминает он.

Мужчина решил избавиться от татуировок, когда религиозным. В прошлом месяце ему удалось найти работу — де Соуза получил место консультанта в салоне оптики.

Летом фанатка Shaman из Германии сделала тату с его автографом.

Ранее звезда «Челюстей» рассказал, как зарабатывает на фильме спустя 50 лет.