Disney заплатит $10 млн за незаконный сбор данных детей

Американская компания Walt Disney выплатит $10 млн долларов, чтобы урегулировать иск Федеральной торговой комиссии США о незаконном сборе персональных данных детей. Об этом сообщает Reuters.

Торговая комиссия утверждала, что Disney не указывала, что некоторые видеоролики на YouTube предназначены для детей, когда они были добавлены на платформу. Неправильная маркировка позволила компании Disney через YouTube собирать персональные данные о зрителях роликов в возрасте до 13 лет и использовать эти данные для целевой рекламы для детей.

В жалобе также утверждалось, что Disney нарушила американское правило о защите конфиденциальности детей в интернете. Это правило требует, чтобы веб-сайты, приложения и другие онлайн-сервисы, предназначенные для детей младше 13 лет, уведомляли родителей о том, какую личную информацию они собирают, и получали поддающееся проверке согласие родителей перед сбором такой информации.

Согласно судебному решению, Disney должен «внедрить программу определения аудитории, чтобы гарантировать, что его видео будут надлежащим образом помечены как «сделанные для детей».

«Disney имеет давнюю традицию придерживаться самых высоких стандартов соблюдения законов о защите частной жизни детей, и мы по-прежнему инвестируем в инструменты, необходимые для того, чтобы оставаться лидером в этой области», — прокомментировал решение суда представитель Disney.

