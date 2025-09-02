На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сын Алена Делона решил отменить завещание отца через суд

Le Monde: сын Алена Делона подал в суд с целью отменить последнее завещание отца
true
true
true
close
Gwendoline Le Goff/Global Look Press

Сын французского актера Алена Делона Ален-Фабьен хочет через суд отменить действие последнего завещания отца, заявляя, что на момент подписания документа артист уже был недееспособен. Об этом сообщает газета Le Monde.

«Ален-Фабьен Делон ищет истину. Обращение в суд не принесет ему дополнительных денег. Он хочет доказать, что его отцом манипулировали и что происходили неподобающие вещи», — заявила адвокат Делона-младшего Флоранс Ватрен.

При этом издание утверждает, что Алена-Фабьена не устраивает передача его сестре Анушке всех авторских прав на творчество отца, а также оформление дарственной от имени Алена Делона в период, когда он находился в больнице в Женеве.

Подать иск спустя год после смерти отца Ален-Фабьен решил, поскольку наконец получил информацию о состоянии здоровья отца с 2019 года, согласно которой актер страдал от проблем с восприятием и памятью. По словам младшего Делона, Анушка долгое время скрывала эти данные от семьи, что уже пытался в 2023 году доказать старший брат Энтони.

Заседание по делу о завещании Алена Делона состоится 9 марта 2026 года.

Ален Делон умер 18 августа 2024 года. Артисту было 88 лет. Ровно за месяц до этого Анушка Делон показала фотографии тяжелобольного отца, у артиста диагностировали рак и болезнь Альцгеймера.

Делон снялся почти в ста фильмах. Картины с его участием смотрели в общей сложности 135 млн зрителей. Актер входил в первую тройку самых кассовых актеров Франции.

Ранее российский продюсер Александр Митрошенков вспомнил о разочаровании от встречи с Аленом Делоном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами