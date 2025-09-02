Сын Алена Делона решил отменить завещание отца через суд

Сын французского актера Алена Делона Ален-Фабьен хочет через суд отменить действие последнего завещания отца, заявляя, что на момент подписания документа артист уже был недееспособен. Об этом сообщает газета Le Monde.

«Ален-Фабьен Делон ищет истину. Обращение в суд не принесет ему дополнительных денег. Он хочет доказать, что его отцом манипулировали и что происходили неподобающие вещи», — заявила адвокат Делона-младшего Флоранс Ватрен.

При этом издание утверждает, что Алена-Фабьена не устраивает передача его сестре Анушке всех авторских прав на творчество отца, а также оформление дарственной от имени Алена Делона в период, когда он находился в больнице в Женеве.

Подать иск спустя год после смерти отца Ален-Фабьен решил, поскольку наконец получил информацию о состоянии здоровья отца с 2019 года, согласно которой актер страдал от проблем с восприятием и памятью. По словам младшего Делона, Анушка долгое время скрывала эти данные от семьи, что уже пытался в 2023 году доказать старший брат Энтони.

Заседание по делу о завещании Алена Делона состоится 9 марта 2026 года.

Ален Делон умер 18 августа 2024 года. Артисту было 88 лет. Ровно за месяц до этого Анушка Делон показала фотографии тяжелобольного отца, у артиста диагностировали рак и болезнь Альцгеймера.

Делон снялся почти в ста фильмах. Картины с его участием смотрели в общей сложности 135 млн зрителей. Актер входил в первую тройку самых кассовых актеров Франции.

