Цыганова о скандальном концерте Крида: «Бывают шабаши и похлеще»

Певица Цыганова заявила, что Крид потерял ощущение реальности
egorkreed/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Виктория Цыганова в Telegram-канале возмутилась поведению коллеги Егора Крида после скандального концерта в «Лужниках».

«К сожалению, в современной России это выступление Крида — далеко не самое ужасное, что происходит. Бывают шабаши и похлеще, как недавно в Кронштадте. Тут больше поражает реакция самого исполнителя, который, кажется, совсем потерял ощущение реальности», — заявила артистка.

Цыганова поразилась тому, что артист «насмехается, вместо того чтобы извиниться». Певица не понимает, почему Крид уверен в своей неприкосновенности. Она заявила, что своим выступлением коллега пропагандирует сатанизм (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена), разврат среди несовершеннолетних, а также плюет в патриотически настроенную общественность и насмехается над проверками СК и прокуратуры.

В конце августа прошел концерт Егора Крида в «Лужниках» — выступление артиста посетили 80 тысяч человек. СМИ сообщали, что танцовщица исполнила «пикантный номер», затем Крид ее поцеловал.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала выступление «голой вечеринкой» из-за «развратных действий» на сцене. Сообщалось, что возрастное ограничение мероприятия — 12+. Она пообещала направить заявления в СК и прокуратуру.

Ранее Егор Крид заявил, что Екатерина Мизулина разрушила психику детей.

