Бывшая возлюбленная Тимати похвасталась красным дипломом

Модель и блогерша Алена Шишкова похвасталась в Telegram-канале своим красным дипломом.

Шишкова окончила бакалавриат «Общей психологии» с отличием в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ). Блогерша получила диплом в феврале 2024 года, но рассказала об этом только сейчас.

«Я не кичусь своим дипломом. Я старалась очень. Только сейчас сказала об этом», — поделилась модель.

Шишкова также показала свой диплом Поварской школы.

Шишкова стала известна после романа с Тимати в 2012 году. В 2014-м у них родилась дочь Алиса. В 2015-м модель и рэпер расстались.

В марте 2024-го Шишкова опровергла слухи о романе с бизнесменом и основателем «ВКонтакте» Павлом Дуровым. Блогерша не стала отрицать, что у них были намеки на взаимную симпатию, однако это не переросло в нечто большее. Модель объяснила, что в тот период не была готова к отношениям. Она предположила, что бизнесмен — тоже.

Шишкова призналась, что раньше часто путешествовала и общалась с Дуровым, потому что им было интересно вместе.

