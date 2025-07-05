11-летняя дочь Тимати захотела стать молодой матерью

Мать Тимура Юнусова (Тимати) Симона опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролик, как обсуждает вопросы отношений с внучкой Алисой.
В ролике 11-летняя Алиса заявила, что влюбляться можно в любом возрасте. Она отметила, что ей впервые понравился мальчик в пять лет. При этом девочка добавила, что встречаться стоит начинать в 14-16 лет. Выходить замуж, по мнению дочери Тимати, надо в 25 лет.
Алиса также добавила, что хочет стать молодой матерью. Она желает родить ребенка в 22 года.
«Потому что потом я буду молодая мама, а не старик», — поделилась девочка.
Дочь Тимати рассказала, что планирует жить на деньги, которые заработает с фильмова. Юнусова-старшая спросила, уверена ли внучка, что сможет к 22 годам стать настолько обеспеченной.
«Ну, я же не могу идеально в 22 родить. Это же просто мои мечты», — уточнила дочь артиста.
Юнусова растит внучку Алису. Девочка родилась в союзе Тимати и Алены Шишковой. У рэпера также есть сын Ратмир от Анастасии Решетовой. Мать рэпера помогает модели воспитывать Алису.
В апреле 2025 года стало известно, что девушка Тимати, модель Валентина Иванова, ждет ребенка.
Ранее Алена Шишкова рассказала о реакции дочери Тимати на беременность новой девушки рэпера.