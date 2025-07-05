11-летняя дочь Тимати захотела стать молодой матерью

Дочь Тимати Алиса заявила, что хочет родить в 22 года

Мать Тимура Юнусова (Тимати) Симона опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролик, как обсуждает вопросы отношений с внучкой Алисой.

В ролике 11-летняя Алиса заявила, что влюбляться можно в любом возрасте. Она отметила, что ей впервые понравился мальчик в пять лет. При этом девочка добавила, что встречаться стоит начинать в 14-16 лет. Выходить замуж, по мнению дочери Тимати, надо в 25 лет.

Алиса также добавила, что хочет стать молодой матерью. Она желает родить ребенка в 22 года.

«Потому что потом я буду молодая мама, а не старик», — поделилась девочка.

Дочь Тимати рассказала, что планирует жить на деньги, которые заработает с фильмова. Юнусова-старшая спросила, уверена ли внучка, что сможет к 22 годам стать настолько обеспеченной.

«Ну, я же не могу идеально в 22 родить. Это же просто мои мечты», — уточнила дочь артиста.

Юнусова растит внучку Алису. Девочка родилась в союзе Тимати и Алены Шишковой. У рэпера также есть сын Ратмир от Анастасии Решетовой. Мать рэпера помогает модели воспитывать Алису.

В апреле 2025 года стало известно, что девушка Тимати, модель Валентина Иванова, ждет ребенка.

Ранее Алена Шишкова рассказала о реакции дочери Тимати на беременность новой девушки рэпера.