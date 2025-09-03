«140 млн за шестикомнатную квартиру»: какое имущество поделит Ефремов после развода

Актеру Михаилу Ефремову и звукорежиссеру Софье Кругликовой предстоит поделить недвижимость на 200 млн рублей после развода. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Согласно СМИ, в собственности Михаила Ефремова находится шестикомнатная квартира площадью 150 кв.м. в Плотниковом переулке московского района Хамовники. Эту недвижимость артист приобрел в2011 году, ее рыночная стоимость на данный момент составляет около 140 млн рублей.

Также у семьи Ефремова-Кругликовой имеется 45- метровая квартира на Большой Никитской в Пресненском районе, оформленная на супругу актера. Жилье располагается в доме культурного наследия 1876 года, его цена составляет примерно 40 млн рублей. На Кругликову также оформлен дом площадью 63 кв.м. с участком в шесть соток в СНТ «Рябинушка» Красногорского района, который эксперты оценивают в 20 млн рублей.

Еще Михаил Ефремов есть ряд другого имущества, которое досталось ему по наследству, поэтому не является совместно нажитым имуществом. Как сообщает SHOT, в собственности актера находится 67-метровая квартира матери на Никитском бульваре за 52 млн рублей и 123-метровая недвижимость на Тверской улице, доставшаяся актеру от дяди (90 млн рублей).

21 июля Life со ссылкой на SHOT сообщил, что Ефремов расстался с женой Кругликовой спустя 23 года брака. Пара поженилась в 2002 году. В 2004 году у них родилась дочь Вера, в 2007-м — Надежда, в 2010-м — сын Борис. По данным источника издания, Ефремов якобы перестал разговаривать с Кругликовой из-за постоянных конфликтов, в том числе из-за свидания в исправительной колонии с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой, о котором сообщала пресса.

Ранее стало известно, что Ефремов официально развелся с пятой женой после ссоры из-за свидания.