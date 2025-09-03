«Папа хулиганит»: дочь показала, как живет уехавший из РФ Александр Филиппенко

Журналистка Александра Филиппенко, дочь народного артиста России Александра Филиппенко, поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами c отцом, снятыми за границей.

В публикации телеведущая поздравила родителя с 81-летием. Дочь артиста показала серию фотографий с ним, включая кадры с Каннского кинофестиваля и совместный снимок с Чулпан Хаматовой. Она также рассказала о характере отца.

«Где-то там все на красных дорожках, а папа хулиганит: побежали в море! Нужно в море! И после прогулок по Венеции — лежит в лодочке, почему бы нет, если хочется…», — написала Филиппенко.

Журналистка отметила, что, несмотря на возраст, артист сохраняет активность и обсуждает новые творческие планы.

«Саш, обнимай и целуй его во все щеки! Красавчик наш! Маме скажи не ревновать, но это не точно!», — написала под публикацией телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Александр Филиппенко получил звание заслуженного артиста РСФСР в 1989 году, а в 2000-м стал народным артистом России. Он выступал на сцене театра имени Моссовета и Гоголь-центра. Актер также снялся в более чем 100 фильмах, в том числе в двух экранизациях «Мастера и Маргариты» — фильме Юрия Кары (Коровьев) и сериале Владимира Бортко (Азазелло).

В ноябре 2022 года уволился из театра Моссовета и уехал в Литву. Актер вспоминал, что решил покинуть страну практически без раздумий. Он не жалеет о своем решении и считает, что оно было правильным.

