Любовь Успенская захотела встретить кончину на сцене

Певица Любовь Успенская заявила, что обручена со сценой
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певица Любовь Успенская призналась в беседе с «Пятым каналом», что не планирует уходить на пенсию.

Успенская заявила, что хотела бы встретить кончину на сцене.

«Считаю, что я обручилась со сценой. Она для меня как жених, как мой суженный. Сцена — это мое!» — заявила артистка.

Любовь Успенская начала свою музыкальную карьеру в 1979 году. Артистка является многократной обладательницей премии «Шансон года». В августе 2025-го она отказалась от статуса королевы шансона.

В сентябре 2024-го продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Успенская зарабатывает до 5 миллионов рублей за частные мероприятия. По словам шоумена, цена за выступление может варьироваться от 4 до 5 миллионов рублей. Артистка также просит на 500-700 тысяч рублей выше, если мероприятие проходит не в Москве. Продюсер уточнил, что Успенскую очень любят люди из разных структур.

В августе 2025-го Успенская сообщила, что получила водительское удостоверение категории D. Теперь она может водить автобусы. Артистка порадовалась, так как она смогла прокатиться на своем транспорте марки Mercedes-Benz. Певица решила сделать заезд и показать машину.

Ранее Любовь Успенская раскритиковала возлюбленного дочери.

