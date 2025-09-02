На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дуэйн «Скала» Джонсон разрыдался на Венецианском кинофестивале

Актер Джонсон расплакался во время 15-минутных оваций за «Крушащую машину»
true
true
true
close
A24

Актер и рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон разрыдался на Венецианском кинофестивале. Об этом пишет издание Metro.

53-летний артист представил на фестивале фильм «Крушащая машина», где сыграл роль бойца ММА Марка Керра. Овации после премьеры фильма были одними из самых продолжительных на фестивале в этом году — они длились 15 минут, и растроганный Дуэйн Джонсон расплакался.

«Это самый волнительный момент на острове Лидо с тех пор, как четыре года назад Брендан Фрейзер начал здесь оскаровскую фильма «Кит», — делится журналист Рамин Сетуде.

Накануне блогер Олег Пилягин рассказал, что Лолита Милявская расплакалась после выступления на «Новой волне».

«Я спела фальшиво. Ужасно. Я не могла собраться», — поделилась артистка.

Ранее Лера Кудрявцева расплакалась из-за зависимости мужа.

