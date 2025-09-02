Актер Джонсон расплакался во время 15-минутных оваций за «Крушащую машину»

Актер и рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон разрыдался на Венецианском кинофестивале. Об этом пишет издание Metro.

53-летний артист представил на фестивале фильм «Крушащая машина», где сыграл роль бойца ММА Марка Керра. Овации после премьеры фильма были одними из самых продолжительных на фестивале в этом году — они длились 15 минут, и растроганный Дуэйн Джонсон расплакался.

«Это самый волнительный момент на острове Лидо с тех пор, как четыре года назад Брендан Фрейзер начал здесь оскаровскую фильма «Кит», — делится журналист Рамин Сетуде.

