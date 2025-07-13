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Кудрявцева расплакалась из-за алкоголизма мужа и назвала себя созависимой

Телеведущая Кудрявцева заявила, что ее муж был несколько раз на грани кончины
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Телеграм-канал «Лера Кудрявцева»

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась в Telegram-канале, что устала бороться с алкоголизмом мужа, хоккеиста Игоря Макарова.

Кудрявцева рассказала, что долгое время «спасала» и лечила супруга. Она отправляла Макарова по врачам, в рехабы и на кодировки. Знаменитость делала это в тайне от своей шестилетней дочери.

«При этом Машуля ничего не должна видеть и знать, на работе улыбаться. В какой-то момент я думала, что сойду с ума, и только очередной рехаб давал мне возможность «продышаться». Но невозможно ничего сделать, просто невозможно. Мои трясущиеся руки и нервные тики никто не видит. Мне ведь надо улыбаться и делать вид, что все хорошо. Не хорошо. Уже давно», — поделилась телеведущая.

Кудрявцева заявила, что «сдается и рыдает». Знаменитость не исключила, что позже может пожалеть о публичном рассказе проблем семьи. Однако, как уточнила телеведущая, она не может иначе. По словам звезды, ее «разрывает» от усталости и беспомощности.

Кудрявцева заявила, что стала созависимой. Она переживает, что Макарова может не стать, если его не контролировать. Телеведущая призналась, что муж был несколько раз на грани кончины.
«И самое страшное, что я всю вину беру на себя. Ведь не дай бог, что произойдет — я всю жизнь себе этого не прощу. Бесконечная жалость и вина. Я просто, сука, устала, я устала очень. Девочки милые, как это страшно», — рассказала знаменитость.

Кудрявцева опубликовала голосовое сообщение, как плачет.

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