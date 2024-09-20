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В Турции успешно разделили сиамских близнецов

Британские хирурги успешно разделили сиамских близнецов, сросшихся головами

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Depositphotos

Британские хирурги успешно разделили годовалых сиамских близнецов из Пакистана, сросшихся головами, в ходе операции в Турции. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Группа британских медиков под руководством хирурга Нур уль Овасе Джилани в течение трех месяцев провела несколько операций, в том числе заключительную — которая продолжалась 14 часов.

«[Сестры] прекрасно восстанавливаются. Через несколько недель они смогут вернуться в Пакистан», — сообщил Джилани.

В ходе подготовки хирурги использовали инструменты из смешанной реальности и 3D-моделирование.

До этого в США мужчина женился на одной сестре из пары сиамских близнецов Хенсель, которые получили известность в 1996 году после участия в шоу Опры Уинфри.

Бриттани и Эбби Хенсель соединены друг с другом в области торса, каждая контролирует свою сторону туловища, но у них общий кишечник, мочевой пузырь и репродуктивные органы.

Ранее в Египте женщина родила сиамских близнецов с четырьмя руками и двумя ногами.

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