В деле акциониста Павла Крисевича появился новый поворот

Суд отменил постановление об аресте художника-акциониста Павла Крисевича по статье о неповиновении полиции. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», дело рассмотрят заново.

Мособлсуд отменил постановление об аресте художника на 10 суток за то, что якобы пытался сбежать и оказывал сопротивление полиции, когда правоохранители решили проверить его документы из-за подозрительного поведения.

Дело возвращено на повторное рассмотрение в Мытищинский областной суд, в деле, по словам судьи, «в деле усматриваются признаки нарушения права Крисевича на защиту».

В деле появился новый поворот — защита Крисевича смогла предоставить суду видео, которое опровергает обвинение. Однако суд отказался рассмотреть ходатайство защиты, которая хотела приобщить к делу эту видеозапись. Кроме того, адвокат просил допросить супругу Крисевича об обстоятельствах его задержания, которая была готова свидетельствовать, что в это время он был в другом месте.

25 августа Крисевича, по его словам, встретили полицейские на выходе из супермаркета и попросили проехать с ними в отдел, чтобы подписать «предостережение перед сентябрьскими выборами». Художник утверждает, что добровольно сел в машину и доехал до ОВД. Это, как утверждает защита, и подтверждает запись с видеокамер.

Пострадавшие по делу полицейские утверждали, что он пытался сбежать и сопротивлялся, в результате чего к нему «пришлось применить физическую силу», заявляли пострадавшие. Мытищинский областной суд тогда встал на сторону пострадавших и признал художника виновным, назначив 10 суток ареста.

