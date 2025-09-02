На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Скончался звезда «Зеленой мили» Грэм Грин

Актер Грэм Грин умер в возрасте 73 лет
true
true
true
close
Brent Perniac/AdMedia/Global Look Press

В больнице Торонто умер актер Грэм Грин. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на представителя 73-летнего артиста.

Звезда «Зеленой мили» и «Танцев с волками», по словам представителя, «проиграл в схватке с болезнью» и теперь «наконец свободен». В последние дни жизни с ним рядом была супруга — Хилари Блэкмор.

Представитель не назвал точную причину смерти Грэма Грина.

Актер родился 22 июня 1952 года в индейской резервации Сикс-Нейшенс в Канаде и на экране часто представал в ролях харизматичных представителей коренных народов Северной Америки. Дебют актера в кино состоялся в 1979 году в драматическом сериале «Великий детектив». В 1990 году актер снялся в оскароносной картине «Танцы с волками» и сам получил за эту роль номинацию на «Оскар».

В интервью Грин вспоминал, что попал в кино случайно и начинал с рабочих профессий.

«Я начинал плотником, сварщиком, чертежником, укладчиком ковров, гастрольным механиком и звукооператором. Случайно попал в актерскую профессию и думал о ней так: «Эти люди оберегают меня от солнца, дают еду и воду, отводят туда, где я говорю то, что должен, а потом приводят обратно. Вот это да — жизнь как у собаки», — шутил он.

Всего Грин сыграл в 189 фильмах и сериалах. Его можно увидеть в «Короле Талсы», «Сумерках», «Игре Молли», «Крепком орешке» и других картинах.

Ранее сообщалось, что россияне за лето стали реже ходить в кино.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами