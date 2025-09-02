На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Oxxxymiron сохранил статус ИП в России

РИА Новости: рэпер-иноагент Oxxxymiron сохранил статус ИП
true
true
true
close
oxxxymironofficial/YouTube

Рэпер Мирон Федоров (признан в РФ иностранным агентом), который наиболее известен под псевдонимом Oxxxymiron, сохранил в России статус индивидуального предпринимателя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на налоговые документы.

В публикации говорится, что ИП исполнитель открыл в ноябре 2017 года. По официальным данным, репер закрепил за собой право заниматься деятельностью в сфере исполнительных искусств.

До этого сообщалось, что Федоров зарегистрировал свой псевдоним в качестве бренда в России. На данный момент рэпер может под брендом Oxxxymiron продавать компакт-диски, брелоки, афиши, бумажники, спортивные сумки и верхнюю одежду, а также выпускать музыкальную продукцию, проводить мастер-классы, создавать фильмы и различные шоу-программы.

Oxxxymiron был объявлен в розыск на территории страны и внесен в соответствующую базу МВД.

Согласно закону, для продления статуса ИП нужно регулярно сдавать отчетность и подавать декларацию. Операцию можно проводить дистанционно, либо по доверенности, а также с помощью электронной цифровой подписи.

Ранее адвокат обвинительницы Оксимирона (признан в РФ иностранным агентом) рассказал о судьбе заявления в СК.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами