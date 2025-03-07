Адвокат обвинительницы Оксимирона рассказал о судьбе заявления в СК

Адвокат Ерохин: СК еще не принял решения по заявлению о насилии со стороны Оксимирона

Адвокат обвинительницы рэпера Оксимирона (признан в РФ иностранным агентом) (настоящее имя Мирон Федоров) Константин Ерохин рассказал о судьбе заявления, поданного девушкой в Следственный комитет. Представителя Виктории Кучак цитирует РИА Новости.

По словам Ерохина, решение о проверке по заявлению девушки о сексуальном насилии со стороны артиста еще не принято.

«Пока только подано заявление, по которому еще не принято решение», — сказал специалист.

Ерохин считает, что помимо извинений музыкант должен компенсировать пострадавшим моральный вред.

До этого героини подкаста «Дочь разбойника» журналистки Насти Красильниковой обвинили рэпера Оксимирона в растлении несовершеннолетних. Виктория, в частности, рассказала, что познакомилась с музыкантом в возрасте 13–14 лет. В 16 лет, по ее словам, Федоров подверг ее сексуальному насилию на своем концерте.

Красильникова рассказала, что в декабре 2024 года связывалась с Оксимироном и попросила его о комментарии, но артист не ответил ей.

Минюст РФ в октябре 2022 года внес Федорова в реестр иностранных агентов, он объявлен в розыск.

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