Мать звезды фильма Хичкока пыталась сделать аборт вязальными спицами

Актриса Ким Новак рассказала о попытках матери избавиться от нее

Голливудская актриса Ким Новак рассказала о том, как мать пыталась избавиться от нее до и после рождения. Новый документальный фильм «Головокружение Ким Новак» цитирует People.

92-летняя Новак призналась, что забеременевшая во время Великой Депрессии мать попыталась сделать аборт с помощью вязальных спиц.

«Это ей не удалось, и я родилась на свет. Но я знаю, что после она пыталась избавиться от меня с помощью подушки, и у меня всегда были проблемы с дыханием», — делится она.

По словам актрисы, она помнит, как боролась за свое дыхание и выжила.

«Я так часто думаю о своем детстве, что оно не было хорошим, здоровым, но каким уж было. Там были и прекрасные моменты.

Ким Новак активно снималась в 1950-х и 1960-х годах, в частности, сыграла главную роль в картине Альфреда Хичкока «Головокружение». Звезда завершила активную кинокарьеру в конце 60-х.

