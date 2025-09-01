Серябкина раскрыла, кем мечтала стать в детстве

Певица Ольга Серябкина призналась, что в детстве у нее было много разных мечтаний. Ее слова «Газете.Ru» передала МТС Музыка.

Серябкина рассказала, что хотела быть балериной, актрисой и учителем, однако ее всегда больше всего тянуло к сцене.

«Мне нравилось придумывать танцы, сочинять свои тексты на мелодии известных песен и выступать перед близкими. У меня всегда было какое-то внутреннее чувство, что я должна делиться эмоциями и своей энергией через творчество», — поделилась артистка.

По словам Серябкиной, музыка всегда жила рядом с ней. Она училась в музыкальной школе, ходила на танцы. В детстве певица слушала вместе с семьей, как ее мать играет на пианино по вечерам дома.

«Она и сейчас играет, но уже для внука — моего сына Луки. Они вместе разучивают детские песенки, и в этом есть какое-то волшебство. Скажу честно, когда выходишь на сцену, поешь или пишешь песни — это особая магия, которая захватывает. А вообще я просто всегда занималась тем, что мне нравится, и в какой-то момент любимое дело стало моим призванием», — рассказала исполнительница.

