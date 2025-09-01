На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме обвинили рекламу с дочерью Бони в эксплуатации детской сексуальности

Депутат Останина: реклама с дочерью Бони далека от духовно-нравственных ценностей
befree_fashion/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Депутат и глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина раскритиковала рекламу с участием 13-летней дочери Виктории Бони Анджелины. Ее слова передает RTVI.

Дочь Бони снялась в рекламе одежды. Останину возмутило то, какие были подобраны наряды 13-летней девочке. Среди них был образ с черным кроп-топом и мини-шортами. Депутат считает, что реклама одежды эксплуатирует не только женскую, но и детскую сексуальность. По ее мнению, фотосессия далека от традиционных духовно-нравственных ценностей.

Останина вместе с комитетом по защите семьи обратилась к председательнице экспертного совета по вопросам законодательства о рекламе Адиле Вяселевой с требованием проверить фотосессию на соответствие с требованиями законодательства России.

«В Комитет уже поступают обращения граждан, выражающие озабоченность и негодование подобной пропагандой чуждых нам ценностей, а также навязыванием иностранных порядков и принципов», — заявила депутат.

Останина попросила председательницу предоставить информацию о результатах рассмотрения и принятых решениях в Комитет Госдумы по защите семьи.

Ранее сыну Калашниковой сделали операцию после драки в школе.

