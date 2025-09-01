Жена Брюса Уиллиса рассказала о страхах больного актера

Актриса Хеминг: Уиллиса пришлось отселить в отдельный дом, потому что он боялся шума

47-летняя жена голливудского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг в интервью журналистке Дайан Сойер объяснила свое решение отселить мужа в отдельный дом. Ее цитирует Metro.

По словам Хеминг, страдающий от лобно-височной деменции Уиллис сам бы хотел этого.

«Я знала, что прежде всего Брюс хотел бы этого для наших дочерей, понимаете, он бы не хотел, чтобы они жили в доме, который больше соответствовал бы их потребностям, а не его», — объяснила она.

Кроме того, из-за ментальных проблем, объяснила она, артист начал бояться шума. Семье приходилось вести себя тихо и прекратить принимать гостей.

«Это одно из самых трудных решений, которые мне когда-либо приходилось принимать. У Брюса, знаете ли, в целом отличное здоровье. Просто мозг подводит его», — заключила актриса.

27 августа супруга Хеминг рассказала, что в муже еще остались «слабые отголоски» прежнего Уиллиса, но семья приняла решение разместить его во «втором доме» — в одноэтажном здании рядом с семейным особняком, где ему легко передвигаться и за ним круглосуточно ухаживают врачи.

