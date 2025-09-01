Один актер из старого «Гарри Поттера» вернется к роли в новом сериале

Студия Warner Bros объявила, что Уорвик Дэвис вернется к роли профессора Филиуса Флитвика в новом телесериале HBO «Гарри Поттер». Об этом сообщает издание People.

55-летний Дэвис снялся в роли Флитвика во всех восьми фильмах о Гарри Поттере. Он также появляется в оригинальной экранизации романов Джоан Роулинг в роли Грипхука — гоблина, работающего в волшебном банке Гринготтс.

Британский актер стал первой звездой оригинального кино, чье участие в сериале было официально подтверждено. Он заявил, что ощущает это как настоящее возвращение домой.

«Хогвартс всегда занимал особое место в моем сердце. Когда я впервые надел мантию профессора Флитвика много лет назад, я и представить себе не мог, в какое путешествие этот персонаж — и волшебный мир — поведет меня», — признался он.

Премьера сериала по «Гарри Поттеру» от HBO запланирована на начало 2027 года. Шоу будет состоять из семи сезонов, в соответствии с количеством романов в цикле. Роли Гарри, Рона и Гермионы исполнят молодые актеры Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон.

В середине августа стало известно, кто сыграет членов семейства Уизли в сериале по «Гарри Поттеру».

Подробнее о касте проекта читайте в материале «Газеты.Ru».