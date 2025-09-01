На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Один актер из старого «Гарри Поттера» вернется к роли в новом сериале

Актер Дэвис вернется к роли профессора Флитвика в сериале «Гарри Поттер»
true
true
true
close
HBO

Студия Warner Bros объявила, что Уорвик Дэвис вернется к роли профессора Филиуса Флитвика в новом телесериале HBO «Гарри Поттер». Об этом сообщает издание People.

55-летний Дэвис снялся в роли Флитвика во всех восьми фильмах о Гарри Поттере. Он также появляется в оригинальной экранизации романов Джоан Роулинг в роли Грипхука — гоблина, работающего в волшебном банке Гринготтс.

Британский актер стал первой звездой оригинального кино, чье участие в сериале было официально подтверждено. Он заявил, что ощущает это как настоящее возвращение домой.

«Хогвартс всегда занимал особое место в моем сердце. Когда я впервые надел мантию профессора Флитвика много лет назад, я и представить себе не мог, в какое путешествие этот персонаж — и волшебный мир — поведет меня», — признался он.

Премьера сериала по «Гарри Поттеру» от HBO запланирована на начало 2027 года. Шоу будет состоять из семи сезонов, в соответствии с количеством романов в цикле. Роли Гарри, Рона и Гермионы исполнят молодые актеры Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон.

В середине августа стало известно, кто сыграет членов семейства Уизли в сериале по «Гарри Поттеру».

Подробнее о касте проекта читайте в материале «Газеты.Ru».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами