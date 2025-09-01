Американский продюсер рассказал о росте спроса на российских актеров в Голливуде

Американский продюсер, президент компании «Двери в Голливуд» Боб Ван Ронкель рассказал в беседе с ТАСС, что российские актеры имеют возможности в США.

По словам Ронкеля, на данный момент в Голливуде снимаются множество проектов, которые имеют отношение к россиянам. Он добавил, что американские кинематографисты стали чаще брать российских актеров из-за хорошего знания английского языка.

Ронкель отметил, что раньше на роль «русских» предпочитали брать сербов или американцев, так как их публика не понимала российского акцента.

«Обычно русские играют плохих парней, но у актеров появляется гораздо больше возможностей, особенно у русских, которые могут сыграть эти роли. Голливуд начинает использовать ваших актеров, чтобы играть русских, вместо американских актеров, которым нужно притворяться русскими», — поделился продюсер.

В качестве примера Ронкель привел Юру Борисова в фильме «Анора». Он отметил, что актер обладает фантастическим английским — четко и понятно разговаривает на языке.

