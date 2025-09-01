На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Американский продюсер рассказал о росте спроса на российских актеров в Голливуде

Продюсер Ронкель: хороший английский дает российским актерам возможности в Голливуде
true
true
true
close
Carlin Stiehl/Reuters

Американский продюсер, президент компании «Двери в Голливуд» Боб Ван Ронкель рассказал в беседе с ТАСС, что российские актеры имеют возможности в США.

По словам Ронкеля, на данный момент в Голливуде снимаются множество проектов, которые имеют отношение к россиянам. Он добавил, что американские кинематографисты стали чаще брать российских актеров из-за хорошего знания английского языка.

Ронкель отметил, что раньше на роль «русских» предпочитали брать сербов или американцев, так как их публика не понимала российского акцента.

«Обычно русские играют плохих парней, но у актеров появляется гораздо больше возможностей, особенно у русских, которые могут сыграть эти роли. Голливуд начинает использовать ваших актеров, чтобы играть русских, вместо американских актеров, которым нужно притворяться русскими», — поделился продюсер.

В качестве примера Ронкель привел Юру Борисова в фильме «Анора». Он отметил, что актер обладает фантастическим английским — четко и понятно разговаривает на языке.

Ранее актер из сериала «Склифосовский» рассказал об агрессии российских коллег в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами