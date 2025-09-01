Актер из сериала «Склифосовский» рассказал об агрессии российских коллег в США

Актер Константин Соловьев заявил в шоу «Звезды сошлись», что в США не ждут российских артистов.

Соловьев вспомнил, как уехал в США, чтобы познакомиться со своим кумиром Арнольдом Шварценеггером. Актер так и не встретился с американским коллегой. Однако он снялся в нескольких зарубежных проектах. Он играл «русского сантехника», вышибалу и подобные незначительные роли. Как отметил актер, он также бесплатно исполнил роль русского бойца без правил в авторском проекте.

По словам Соловьева, его российские коллеги из США негативно отнеслись к его работе в стране.

«Есть русские, которые давно там живут. Я с ними некоторыми знакомился. Они агрессивно воспринимают, когда приезжают новые. Вот реально агрессивно! Когда я приехал в русскую диаспору, мне сразу сказали: «Ты ничего не добьешься. Езжай в Россию», — вспомнил артист.

Константин Соловьев снялся в более 100 проектах. В его фильмографию вошли такие картины, как «Склифосовский», «Балканский рубеж», «Московские тайны. Гостья из прошлого», «Букабу», «Провинциальный детектив», «Очень плохая невеста», «Случайная невеста», «Несколько дней из жизни доктора Калистратовой».

Ранее Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) отказались впускать в США.