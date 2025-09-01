На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Александр Петров перевоплотился в хозяина русского аналога «Форта Боярд»

Актер Петров впервые станет телеведущим на шоу «Форт»
true
true
true
close
СТС

Актер Александр Петров впервые станет телеведущим в русском аналоге «Форта Боярд» — шоу «Форт. возвращение легенды» канала СТС и компании «ВайТ Медиа». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

Проект снимается на территории туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» в Кронштадте — на площадке морского форта Император Александр Первый. Петров называет съемки выходом из зоны комфорта.

«Я открыл в себе новую грань и увидел настоящие эмоции, которые возникают здесь и сейчас, потому что в экстремальных условиях человек ведет себя иначе. Для меня самое ценное и, надеюсь, для зрителя тоже — когда в ходе игры наши любимые герои преодолевают страхи и показывают то, что всегда прятали или боялись продемонстрировать», — говорит актер.

В каждом выпуске звездные герои приплывают к форту Император Александр Первый и проходят испытания на высоте, в воде, в окружении диких насекомых и животных, в загадочных кельях и башнях в компании таинственных обитателей старинной крепости. Команда должна найти все пять частей ключа и подсказки, чтобы в финале получить императорские сокровища, спрятанные в форте.

За месяц на территории Кроншлота построили сокровищницу, установили массивные входные ворота, решетку, пушки петровской эпохи, двери келий, лобное место, повесили 15-метровые флаги в военно-морской стилистике, логотип проекта из поталя и многие другие уникальные детали.

Премьера шоу состоится на СТС в 2025 году.

Ранее сообщалось, что Лео Канделаки отправится в путешествие по России в новом трэвел-шоу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами