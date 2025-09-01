Александр Петров перевоплотился в хозяина русского аналога «Форта Боярд»

Актер Александр Петров впервые станет телеведущим в русском аналоге «Форта Боярд» — шоу «Форт. возвращение легенды» канала СТС и компании «ВайТ Медиа». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

Проект снимается на территории туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» в Кронштадте — на площадке морского форта Император Александр Первый. Петров называет съемки выходом из зоны комфорта.

«Я открыл в себе новую грань и увидел настоящие эмоции, которые возникают здесь и сейчас, потому что в экстремальных условиях человек ведет себя иначе. Для меня самое ценное и, надеюсь, для зрителя тоже — когда в ходе игры наши любимые герои преодолевают страхи и показывают то, что всегда прятали или боялись продемонстрировать», — говорит актер.

В каждом выпуске звездные герои приплывают к форту Император Александр Первый и проходят испытания на высоте, в воде, в окружении диких насекомых и животных, в загадочных кельях и башнях в компании таинственных обитателей старинной крепости. Команда должна найти все пять частей ключа и подсказки, чтобы в финале получить императорские сокровища, спрятанные в форте.

За месяц на территории Кроншлота построили сокровищницу, установили массивные входные ворота, решетку, пушки петровской эпохи, двери келий, лобное место, повесили 15-метровые флаги в военно-морской стилистике, логотип проекта из поталя и многие другие уникальные детали.

Премьера шоу состоится на СТС в 2025 году.

Ранее сообщалось, что Лео Канделаки отправится в путешествие по России в новом трэвел-шоу.