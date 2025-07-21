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Лео Канделаки отправится в путешествие по России в новом трэвел-шоу

Лео Канделаки и Анжелика Стубайло стали ведущими шоу о путешествиях «Кто куда»
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ТНТ

Рок-музыкант и актер Лео Канделаки и гимнастка Анжелика Стубайло стали ведущими нового трэвел-шоу «Кто куда» от продакшн-компании GENSTUDIO. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

Ведущие будут сами выбирать, в какой из российских городов отправиться, и соревноваться за место в роскошном отеле. На один день они отправятся в разные точки России, чтобы с помощью специально подготовленных заданий друг для друга ближе познакомиться с городом и его колоритом. Проигравший должен будет ночевать в обычном дешевом хостеле.

Съемки шоу велись в Вологде, Владимире, Суздале, Костроме, Нижнем Новгороде, ЯрославлеКазани, Великом Новгороде, Йошкар-Оле, Пскове, Рязани, Твери, Коломне, Сергиевом Посаде, Туле, ВыборгеВолгоградеПетрозаводске, Пензе, Плесе, Самаре, Саратове, Москве и Санкт-Петербурге.

«Больше всего в этом проекте меня радует, что я не просто путешествую по любимой и необъятной стране, а еще и могу показать ее другим людям. Например, кто-то из Владивостока узнает, как живут в республике Марий Эл, и наоборот», — делится Канделаки.

По словам Стубайло, она впервые не просто побывала в новых городах, как это было на соревнованиях, а обошла пешком их большую часть.

«Готовя интересную программу для зрителей, я сама узнала много новых исторических фактов о городах Золотого кольца. Тесный контакт с командой, переезды, импровизации, насыщенный график — все это яркие эмоции и особый вайб!» — говорит она.

Авторы объясняют, что главная идея «Кто куда» — показать, что путешествие по России может быть настоящим приключением, полным драйва, юмора и сюрпризов.

«Мы не просто знакомим зрителей с новыми городами — мы даем почувствовать их атмосферу, эмоции и даже соревновательный дух. В этом и есть уникальность шоу: оно абсолютно живое и непредсказуемое, как и сама наша страна», — рассказывает продюсер Константин Обухов.

Премьера игрового трэвел-шоу «Кто куда» состоится 9 августа в 11:30 на ТНТ.

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