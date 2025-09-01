На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

L'One раскрыл, кем мечтал стать в детстве

Рэпер L'One признался, что в детстве мечтал стать космонавтом или баскетболистом
true
true
true
close
МТС Музыка

Рэпер L'One признался, что не мечтал стать артистом в детстве, а планировал связать свою жизнь с космосом или профессиональным спортом. Слова артиста «Газете.Ru» передал сервис МТС Музыка.

«Сначала я мечтал стать космонавтом или баскетболистом. Спорт и космос всегда привлекали тем, что там нужны упорство и мотивация идти вперед. Хотелось преодолевать себя, чтобы по итогу добраться до действительно космических вершин. Но это скорее про личный способ достижения целей, который помог мне воплотить в реальность задуманное», — поделился музыкант.

По словам музыканта, его жизненные цели включали также активные путешествия: он мечтал много путешествовать, поскольку проживал в отдаленной местности.

«Это тоже получилось осуществить. Если бы мне сказали в детстве, что я запишу альбом (альбом «ПАНГЕЯ». — прим. «Газеты.Ru») на всех континентах планеты, включая Антарктиду, — я бы не поверил. А это случилось», — отметил артист.

L'One заявил, что музыкой увлекся случайно, но она всегда присутствовала в его жизни.

«Просто так сложилось. Наверное, баскетбол и уличная культура просто без музыки не существуют. В подростковом возрасте мы же все слушали что-то. В моем случае — это был рэп. Поэтому как-то само собой все дальше и случилось», — отметил артист.

Ранее Стас Пьеха показал, как выглядел в 20 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами