L'One раскрыл, кем мечтал стать в детстве

Рэпер L'One признался, что не мечтал стать артистом в детстве, а планировал связать свою жизнь с космосом или профессиональным спортом. Слова артиста «Газете.Ru» передал сервис МТС Музыка.

«Сначала я мечтал стать космонавтом или баскетболистом. Спорт и космос всегда привлекали тем, что там нужны упорство и мотивация идти вперед. Хотелось преодолевать себя, чтобы по итогу добраться до действительно космических вершин. Но это скорее про личный способ достижения целей, который помог мне воплотить в реальность задуманное», — поделился музыкант.

По словам музыканта, его жизненные цели включали также активные путешествия: он мечтал много путешествовать, поскольку проживал в отдаленной местности.

«Это тоже получилось осуществить. Если бы мне сказали в детстве, что я запишу альбом (альбом «ПАНГЕЯ». — прим. «Газеты.Ru») на всех континентах планеты, включая Антарктиду, — я бы не поверил. А это случилось», — отметил артист.

L'One заявил, что музыкой увлекся случайно, но она всегда присутствовала в его жизни.

«Просто так сложилось. Наверное, баскетбол и уличная культура просто без музыки не существуют. В подростковом возрасте мы же все слушали что-то. В моем случае — это был рэп. Поэтому как-то само собой все дальше и случилось», — отметил артист.

Ранее Стас Пьеха показал, как выглядел в 20 лет.