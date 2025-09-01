Рудковская вспомнила, как ее предала Малиновская: «Дала показания против меня»

Продюсер Рудковская заявила, что не простила Малиновскую после предательства

Продюсер Яна Рудковская в интервью Евгении Медведевой поделилась в YouTube-интервью Евгении Медведевой историей о предательстве со стороны Маши Малиновской.

«Пример единственного человека, который меня предал, — это Маша Малиновская, которая взяла деньги от моего бывшего мужа и дала против меня показания по детям в суде», — заявила продюсер.

В ходе судебного разбирательства Малиновская заявляла о якобы нездоровом образе жизни Рудковской. Продюсер призналась, что до сих пор не может простить телеведущей этот поступок и отметила, что именно благодаря ее просьбе Малиновская практически исчезла из эфиров.

«Я всегда говорю: «Бумеранг зла всегда вернется обратно!» Она сама себя наказала, и ее не простил никто. Она стала, как это называется в шоу-бизнесе, «нерукопожатной», — подчеркнула Рудковская.

В 2001 году Рудковская вышла замуж за миллионера Виктора Батурина. У пары двое общих детей: приемный сын Андрей и Николай, которого продюсер родила в июне 2002 года.

С 2009 года бизнесвумен замужем за Плющенко. У супругов двое общих детей: их сын Александр родился 6 января 2013 года, а Арсений 25 сентября 2020 года. Пара не скрывает, что младшего ребенка выносила суррогатная мать

