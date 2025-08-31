На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На ТВ выйдет фильм о творчестве Карена Шахназарова

Проект «Мосфильм. Золотой век» покажет спецвыпуск о творчестве Карена Шахназарова
Министерство просвещения РФ

Документальный проект «Мосфильм. Золотой век» выйдет 6 сентября. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция».

Выход «Мосфильма. Золотой век» приурочен к юбилею телеканала. 1 сентября «Мосфильм. Золотая коллекция» отметит пять лет с момента запуска.

В документальной картине редакция расскажет о том, кто и как именно создает канал. К показу также запланирован специальный выпуск, посвященный 50-летию работы на «Мосфильме» его генерального директора — режиссера Карена Шахназарова.

Помимо документального проекта, «Мосфильм. Золотая коллекция» отметит юбилей в эфире специальными киномарафонами. Весь сентябрь с пятницы по воскресенье зрителей ждут тематические подборки известных картин «Мосфильма».

«За короткое время «Мосфильм. Золотая коллекция» стал очень популярным. Я не слежу за рейтингами, но даже по окружающим меня людям вижу, что его хорошо смотрят. Это значит, что он занял совершенно особенное место в эфирной сетке и оказался успешным во всех смыслах! Как в своей коммерческой составляющей, так и в части популяризации мосфильмовского кино, а это значит, наши картины живут! Зрители могут не только смотреть классику, но и открывать для себя имена незаслуженно забытых мастеров. А это уже культурная миссия!» — поделился Шахназаров.

Ранее Гордон Рамзи перенес операцию на лице из-за рака кожи.

