Названа причина отмены концерта Макса Коржа в Алма-Ате

В Алма-Ате концерт певца Коржа отменили из-за выхода казахстанского ФК в Лигу чемпионов
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Концерт белорусского певца Макса Коржа в Алма-Ате отменили из-за выхода казахстанского ФК «Кайрат» в Лигу чемпионов. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте» со ссылкой на руководство центрального стадиона, где должно было состояться мероприятие.

Руководство стадиона заявило, что в ближайшее время площадку будут готовить матчам. Организаторы заявляют, что предупредили рэпера об этом недавно несмотря на полностью выкупленные билеты.

Все вопросы по возврату билетов руководство площадки рекомендовало направлять организаторам концерта или в места покупки.

Об отмене концерта стало известно 27 августа.

Недавно сообщалось, что певица и актриса Дженнифер Лопес едва не остановила концерт в Казахстане. Она также выступила в Центральном стадионе Алматы в рамках своего мирового тура «Up All Night: Live in 2025». Во время концерта на шею поп-исполнительницы заполз кузнечик, который испугал ее. Несмотря на удивление, певица допела песню и после обратилась к поклонникам.

Ранее певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) сообщила об отмене концерта в Алматы по инициативе организаторов.

