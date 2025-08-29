Карди Би в суде высмеяла адвоката, удивившегося ее парикам

Адвоката в гражданском суде в Лос-Анджелесе смутили разные прически американской рэперши Карди Би. Об этом пишет Daily Mail.

В суде Карди Би рассказала о конфликте и между ней и бывшим охранником Эмани Эллис, произошедшем в 2018 году. По словам звезды, охранник преследовал и снимал ее на камеру во время визита к гинекологу. После он обвинил артистку в нападении, избиении, плевке, а также в порезах лица ногтями.

«Вчера у вас были короткие черные волосы. Сегодня светлые и длинные. Какие из них настоящие? Или они все настоящие?» — спросил адвокат.

В ответ Карди Би рассмеялась и призналась что носит парики.

«Извините, я не знал. Сегодняшний парик хороший», — дал свою оценку адвокат.

Накануне Карди Би засняли в суде в костюме за $6500.

Ранее Анастасия Волочкова объяснила, почему ходит в париках.